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16:47, 27 июля 2024Россия

Сейсмологи высказались о подземных толчках в Туапсе

РИА Новости: сейсмологи заявили, что землетрясения в районе Сочи не ожидается
СюжетЗемлетрясение в Сочи

Фото: George Zakharchuk / Globallookpress.com

Сейсмологи заявили, что землетрясения в районе Сочи после сегодняшних толчков не ожидается. Эксперты высказались в комментарии для РИА Новости.

Утром 27 июля между Туапсе и Лазаревским районом Сочи, на глубине пять километров и в 40 километрах от берега, произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла. Повторные подземные толчки аналогичной силы зафиксировали несколько часов спустя.

Руководитель сейсмологической станции курорта Елена Карпович рассказала, что случившееся — нормальное природное явление.
«Раз толчки происходят примерно из одного района, происходит планомерная разрядка по тектоническому разлому, делаем вывод, что энергия не накапливается и сильного землетрясения не должно произойти», — прокомментировала эксперт.

До этого Карпович заявляла, что небольшие толчки магнитудой до четырех баллов могут происходить и из-за роста молодых гор Кавказа.

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      Вера Владзиевская
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