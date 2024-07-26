Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:49, 26 июля 2024Экономика

У берегов Мексики произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Мексики

Фото: Petr Brož (Czech Academy of Science) / Wikimedia

У берегов Мексики было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN).

Землетрясение было зафиксировано в 08:28 по местному времени (17:28 московского времени). Эпицентр находился в 384 километрах к северу от города Сьюдад Акунья (штата Коауила). Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. О пострадавших информация не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Кузбассе, недалеко от Таштагольского месторождения. В результате частично обрушилась одна из шахт. Из-под земли были эвакуированы 163 человека. Толчки ощутили жители ближайших населенных пунктов. Они рассказали, что вещи падали с полок. Другие местные жители сообщили, что в результате происшествия у них сломались унитаз, стиральная машинка и бойлер.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава инновационного предприятия хотел покончить с собой на Красной площади. Он заявил, что ему мешают обеспечивать СВО

      В России задумали разрешить изготовление неоригинальных авиазапчастей

      Самолеты ВВС Великобритании были обнаружены над акваторией Черного моря

      Пять россиян вошли в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века

      Российского полицейского осудят за взятку в 600 тысяч рублей

      Могила знатного сарматского воина с мечом и колчаном найдена в России

      Шестиметровый кит подплыл по реке к российскому поселку и попал на видео

      В Испании изъяли рекордный груз кокаина

      В США подтвердили получение Трампом пулевого ранения

      У берегов Мексики произошло землетрясение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше