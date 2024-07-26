У берегов Мексики произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Мексики

У берегов Мексики было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN).

Землетрясение было зафиксировано в 08:28 по местному времени (17:28 московского времени). Эпицентр находился в 384 километрах к северу от города Сьюдад Акунья (штата Коауила). Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. О пострадавших информация не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Кузбассе, недалеко от Таштагольского месторождения. В результате частично обрушилась одна из шахт. Из-под земли были эвакуированы 163 человека. Толчки ощутили жители ближайших населенных пунктов. Они рассказали, что вещи падали с полок. Другие местные жители сообщили, что в результате происшествия у них сломались унитаз, стиральная машинка и бойлер.