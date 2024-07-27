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16:34, 27 июля 2024Россия

Сотрудник полиции решил разобраться с шумными соседями и был избит голой женщиной

В Краснодаре шумная соседка разбила голову сотруднику полиции

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Сотрудник полиции в Краснодаре пострадал от шумной соседки, которая в драке пробила ему голову. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал Baza/

По данным издания, мужчина пришел домой с работы, где его жена пожаловалась ему на девушку, которая сильно шумела. Полицейский вместе с супругой решил разобраться и поговорить с соседями, однако их собеседнице не понравилось, что мужчина показал ей служебное удостоверение и предложил поехать в отделение полиции.

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После неудачной беседы женщина набросилась на соседа, при этом в процессе борьбы она осталась практически голой — с женщины упало полотенце, и она осталась в одних трусах. В результате драки, которая переместилась из коридора на общий балкон, пострадал полицейский. На кадрах, снятых его супругой, видно, что у мужчины разбита голова. По данным SHOT, агрессивную жительницу Краснодара позже увезли в полицию.

Ранее сообщалось, что вернувшийся на дачу москвич обнаружил в доме спящего незнакомца. Кроме того, на незваном госте были надеты его трусы с акулами. Пробравшись в дом, мужчина опустошил все запасы алкоголя и приготовил себе ужин из продуктов, найденных в холодильнике хозяев.

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