Сотрудник полиции решил разобраться с шумными соседями и был избит голой женщиной

В Краснодаре шумная соседка разбила голову сотруднику полиции

Сотрудник полиции в Краснодаре пострадал от шумной соседки, которая в драке пробила ему голову. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал Baza/

По данным издания, мужчина пришел домой с работы, где его жена пожаловалась ему на девушку, которая сильно шумела. Полицейский вместе с супругой решил разобраться и поговорить с соседями, однако их собеседнице не понравилось, что мужчина показал ей служебное удостоверение и предложил поехать в отделение полиции.

После неудачной беседы женщина набросилась на соседа, при этом в процессе борьбы она осталась практически голой — с женщины упало полотенце, и она осталась в одних трусах. В результате драки, которая переместилась из коридора на общий балкон, пострадал полицейский. На кадрах, снятых его супругой, видно, что у мужчины разбита голова. По данным SHOT, агрессивную жительницу Краснодара позже увезли в полицию.

Ранее сообщалось, что вернувшийся на дачу москвич обнаружил в доме спящего незнакомца. Кроме того, на незваном госте были надеты его трусы с акулами. Пробравшись в дом, мужчина опустошил все запасы алкоголя и приготовил себе ужин из продуктов, найденных в холодильнике хозяев.