Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:27, 27 июля 2024Россия

Стали известны подробности крушения истребителя Су-34 в Волгоградской области

Су-34 в Волгоградской области упал во время учебно-тренировочного полета

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Министерство обороны (МО) назвало причины крушения истребителя Су-34 ВКС России в Волгоградской области, передает ТАСС. По данным ведомства, падение произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

Отмечается, что экипажу удалось катапультировался, на данный момент угрозы жизни летчиков нет. Также стало известно, что самолет упал в безлюдной местности. «Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет», — сообщили в МО.

О крушении бомбардировщика стало известно днем 27 июля. Предварительная причина происшествия — техническая неисправность самолета.

В сети появились кадры с места крушения истребителя. На них виден густой дым, идущий из лесополосы

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области

      В США рассказали об огромных потерях в рядах ВСУ

      Россиянин с сайта знакомств изнасиловал 17-летнюю девушку

      Делегация министерства электроэнергетики Северной Кореи отправилась с визитом в Россию

      Владимир Путин назвал символ расцвета России

      В США рассказали о невозможности ВСУ остановить российские удары

      Пробравшийся на дачу москвича незнакомец опустошил холодильник и уснул в его трусах

      Призер ОИ из России описала открытие Игр в Париже словами «блевать охота»

      Нападение агрессивного россиянина с топором на женщину в магазине попало на видео

      В России отреагировали на информацию о звонке Белоусова Остину из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше