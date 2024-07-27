Стали известны подробности крушения истребителя Су-34 в Волгоградской области

Су-34 в Волгоградской области упал во время учебно-тренировочного полета

Министерство обороны (МО) назвало причины крушения истребителя Су-34 ВКС России в Волгоградской области, передает ТАСС. По данным ведомства, падение произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

Отмечается, что экипажу удалось катапультировался, на данный момент угрозы жизни летчиков нет. Также стало известно, что самолет упал в безлюдной местности. «Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет», — сообщили в МО.

О крушении бомбардировщика стало известно днем 27 июля. Предварительная причина происшествия — техническая неисправность самолета.

В сети появились кадры с места крушения истребителя. На них виден густой дым, идущий из лесополосы