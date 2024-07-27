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12:43, 27 июля 2024Экономика

Татьяну Бакальчук предупредили о риске потери Wildberries из-за слияния

Глава DNS Алексеев предупредил Бакальчук о риске потери WB из-за слияния с Russ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Из-за слияния Wildberries с Russ основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук рискует потерять компанию. Об этом в своем Telegram-канале предупредил совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев.

Он назвал происходящее с Wildberries «удивительной» и «беспрецедентной» ситуацией. Алексеев подчеркнул, что не является инсайдером, однако решил высказать свое мнение как специалист в корпоративном управлении и рынке. По его словам, тот факт, что Татьяна Бакальчук является и собственником и генеральным директором ООО «Вайлдберриз», может стать проблемой. «Она может единолично принимать любые решения, даже не очень правильные», — сказал Алексеев.

Предприниматель напомнил, что совместной компании ООО «РБВ» 65 процентов принадлежат Wildberries, а 35 процентов — ООО «Стинн», головной структуре Russ. Созданной структуре уже были переданы 27 юридических лиц, отвечающих за логистику и разработку маркетплейса, фактически составляющих основу бизнеса. Также новая компания перезаключает договоры с контрагентами, а у ООО «Вайлдберриз» фактически останутся лишь права на сайт и торговые знаки, подчеркнул Алексеев. При этом и их можно быстро переоформить, и неизвестно, был ли уже запущен этот процесс, сказал глава DNS.

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При этом в уставной капитал ООО «РВБ» Группа Russ внесла только 7 миллионов рублей, тогда как стоимость Wildberries может доходить до 10 миллиардов долларов, оценил предприниматель. По его мнению, по результатам процесса слияния Бакальчук «не просто подарит 35 процентов от 10-миллиардного (в долларах) бизнеса за 7 миллионов рублей, но и может вовсе потерять контроль над WB». Алексеев также обратил внимание на тот факт, что ООО «РВБ» зарегистрировано по юридическому адресу Russ, а директором назначен представитель компании-оператора наружной рекламы Роберт Мирзоян.

О начале бракоразводного процесса в семье основателей маркетплейса Wildberries стало известно 23 июля. Первым о проблемах объявил Владислав Бакальчук, который обратился за помощью к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Супруг пожаловался, что Татьяна попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманом завладеть бизнесом.

«Это не рейдерский захват. Это развод», — опровергла обвинения Татьяна Бакальчук. «С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — уточнила она.

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