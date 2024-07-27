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23:54, 27 июля 2024Мир

В Аргентине появилась «маленькая Россия»

WSJ рассказало о появлении «маленькой России» в Аргентине

Фото: Juan Pablo Mascanfroni / Unsplash

С февраля 2022 года в Аргентину переехало свыше 75 тысяч россиян, после чего в столице страны Буэнос-Айресе образовалась «маленькая Россия». Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Утверждается, что мигранты из РФ проживают в Бельграно, Палермо и других районах аргентинской столицы, которые «известны своими модными ресторанами и молодым населением». Некоторые россияне открыли в Буэнос-Айресе салоны красоты, рестораны и другие заведения, а другие — IT-специалисты, работающие на русском языке и получающие зарплату в иностранной валюте и криптовалюте.

В материале подчеркивается, что переезд в Аргентину является рискованным решением. Южноамериканская страна столкнулась с уровнем бедности около 56 процентов и одной из высочайших инфляций в мире, составляющей 272 процента в год.

Ранее российский блогер Амиран Сардаров, который вернулся из США, рассказал о депрессии, с которой он столкнулся, проживая в Штатах. По его словам, в США он ощутил «полную пустоту и пропасть».

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      Артём Верейкин
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