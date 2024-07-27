В Киеве анонсировали получение новых Patriot

Ермак: Украина получит еще больше систем ПВО Patriot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат еще больше систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Это анонсировал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале.

Каких-либо подробностей о сроках поставок и количестве систем Ермак не привел.

Зеленский между тем жаловался, что Киеву недостаточно обещанных республике зенитно-ракетных комплексов Patriot. В то же время политик признал, что обещанные стране пять ЗРК Patriot «сильно помогут».

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что дефицит ЗРК Patriot у Украины ведет к сокращению возможностей по борьбе с российскими ракетами и самолетами на большой дальности. Он также обратил внимание на то, что раньше в Киеве утверждали, будто смогут одержать победу над Россией в случае поставки современных танков, ракет и прочего, но это не помогло.