В Киеве снова подожгли военный автомобиль

«Политика Страны»: неизвестные сожгли очередной военный автомобиль в Киеве

В Киеве неизвестные снова подожгли автомобиль. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает «Политика Страны» в Telegram-канале.

По информации издания, военный автомобиль загорелся в Соломенском районе Киева. Транспортное средство стояло на улице Ивана Федорова — судя по кадрам, у него оказалась повреждена передняя часть.

На Украине нашли новый способ защиты микроавтобусов от поджогов. Так, в Одессе владельцы микроавтобусов начали клеить на стекла своих транспортных средств надпись «не ТЦК».

1 июля в Одессе произошла серия поджогов. Тогда неизвестные пытались поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему, и подстанцию «Пересыпская».