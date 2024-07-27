Ирхин: англосаксы хотят изменить положения конвенции Монтре

«Англосаксы» хотят изменить положения конвенции Монтре, считает советник главы заксобрания Севастополя Александр Ирхин. Его слова передает РИА Новости.

Этот договор мешает открыть против РФ черноморский фронт, но на Западе обратятся к его изменению, когда встанет вопрос о более масштабной экспании, считает Ирхин. Правки в договор можно вносить каждые два года, а денонсировать — каждые пять лет.

Сейчас Турция противостоит желаниям Запада по открытости Черного моря, отметил он. «Для нас сейчас конвенция Монтре — огромный плюс, связанный с тем, что есть ограничения по времени и тоннажу, и возможности Турции полностью перекрывать проливы в военное время для нерегиональных держав и для региональных держав, корабли которых не приписаны к портам черноморских регионов», — сказал советник главы заксобрания Севастополя.

Ирхин добавил, что есть и ограничители по отношению к России. В частности, нельзя завести корабли с Балтики. «Но все остальное играет в нашу пользу», — заключил он.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности страны. В качестве ключевых задач стратегии власти Украины определили активное привлечение в регион стран НАТО. В частности, Киев намерен обеспечить постоянное присутствие сил альянса в Черном море, а также регулярное проведение учений, маневров и других совместных мероприятий.