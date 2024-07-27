Экс-сенатор Блэк назвал взрывы на «Северных потоках» разрушительными для ЕС

Экс-сенатор США от штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк назвал взрывы на «Северных потоках» разрушительными для Европейского союза (ЕС). Бывший политик неожиданно высказался на эту тему во время интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Блэк заметил, что взрывы на «Северных потоках» нанесли разрушительный удар не по России, а по Европе. «Мы пошли на это, чтобы поспособствовать продвижению Украины в конфликте, как мы думали. В результате Россия не сильно пострадала, но это оказало разрушительное воздействие на экономику Европы, это ввергло Германию в рецессию», — высказал свое мнение экс-сенатор.

По словам Блэка, именно США во время конфликта на Украине решились на провокацию. Взрывы на российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Тогда оператор «Северного потока» Nord Stream AG заявил, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад сравнил молчание о теракте на «Северных потоках» с капитуляцией. При этом Орбан намекнул, что диверсия могла быть организована по указанию Соединенных Штатов. По его мнению, нынешний ЕС в целом потерял свою независимость и теперь подстраивается под курс американской Демократической партии.

