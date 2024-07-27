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23:54, 27 июля 2024Мир

В США раскрыли ежедневные потери ВСУ

Джонсон: ВСУ за месяц несут больше потерь, чем США за войну во Вьетнаме

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют до двух тысяч человек. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, каждый день украинская армия лишается одной бригады. Джонсон отметил, что только за июнь потери ВСУ составили около 55 тысяч человек, напомнив, что примерно столько же людей США потеряли во Вьетнаме за 15-20 лет.

Он подчеркнул, что украинские войска сейчас находятся на грани полного краха из-за того, что российские солдаты перерезают основные линии снабжения в Донбассе. «Можно провести параллель, как будто Джо Байден — образ Дориана Грея, все, что происходит с ним, теперь происходит и с Украиной: по мере того, как Байден терпит крах, ускоряется и крах Украины», — заключил Джонсон.

Ранее экс-аналитик ЦРУ предрек Украине неизбежное поражение в конфликте с Россией. По его словам, Киев будет ждать такой исход вне зависимости от итогов президентских выборов в США.

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      Марина Совина
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