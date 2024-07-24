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22:53, 24 июля 2024Мир

Экс-аналитик ЦРУ предупредил Украину о неизбежном поражении

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украине не удастся избежать поражения в конфликте
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Stringer / Reuters

Украину ждет поражение в конфликте с Россией вне зависимости от итогов президентских выборов в США. Об этом предупредил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue Works.

По его словам, даже победа вице-президента Камалы Харрис не сможет повлиять на ситуацию, поскольку американцы больше не заинтересованы в поддержке Украины. Он также обратил внимание на то, что западные страны не в состоянии обеспечить Киев артиллерийскими снарядами.

Кроме того, добавил Джонсон, украинской армии не хватает подготовленных и опытных бойцов. «У Украины заканчивается время», — резюмировал он.

Ранее Джонсон заявлял, что потери Вооруженных сил Украины в живой силе на фронте сопоставимы с утратой целой бригады солдат в день. Он отмечал, что запасы поставленной западными странами техники быстро истощаются.

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      Марина Совина
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