В США узнали об угрозах Обамы Байдену

Херш: Обама угрожал отстранить Байдена от власти в случае отказа выйти из гонки

Бывший президент США Барак Обама угрожал действующему американскому лидеру Джо Байдену отстранением от власти, если бы тот не отказался от участия в избирательной гонке. Об этом сообщил журналист Сеймур Херш, передает РИА Новости.

Расследователь выяснил, что Обама связался с Байденом и заявил, что у Демократической партии есть одобрение вице-президента США Камалы Харрис на применение 25-й поправки к конституции США. В соответствии с ней президент может быть отстранен в случае недееспособности, при этом его полномочия передаются вице-президенту.

21 июля Байден объявил, что выбывает из предвыборной гонки. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.