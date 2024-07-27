«Зенит» одержал разгромную победу в матче РПЛ

«Зенит» одержал разгромную победу над «Рубином» со счетом 4:0 в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над казанским «Рубином» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 27 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. На 36-й минуте счет открыл полузащитник Максим Глушенков. На 44-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Матео Кассьерра, который реализовал пенальти. На 55-й минуте хавбек Педро забил еще один мяч. На второй добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил форвард Вильзон Изидор.

В прошлом сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России. «Рубин» располагался на восьмом месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» примет «Ростов», а «Рубин» — подмосковные «Химки». Обе встречи пройдут 3 августа.