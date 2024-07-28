Разработана терапия против рецидива рака

Nature Biotechnology: CAR-T-клеточную терапию против рака улучшили

Ученые Института рака Дана-Фарбера в Бостоне (США) разработали новый метод для улучшения терапии CAR-T-клетками, который может решить проблему рецидива рака. Научная работа, о которой сообщается в журнале Nature Biotechnology, представляет собой терапевтическую платформу CAR-Enhancer (CAR-E), продлевающую активность CAR T-клеток и помогающую им формировать память о раковых клетках.

В экспериментах с лабораторными линиями раковых клеток и мышиными моделями CAR-E продемонстрировала способность полностью уничтожать опухолевые клетки, снижая вероятность последующего рецидива до нуля. Эти результаты открывают путь для проведения клинических испытаний на людях, которые исследователи надеются начать в ближайшем будущем.

CAR-T-клетки представляют собой Т-клетки, которые извлекаются из организма ракового больного для генетической модификации, а затем вновь внедряются в пациента для последующего нацеливания на раковые клетки. Т-клетки несут на своей поверхности химерный антигенный рецептор (CAR), распознающий опухолевую клетку и прикрепляющийся к ней, стимулируя иммунную систему. Этот метод стал прорывным в лечении гематологических раков, таких как В-клеточные лейкемии и лимфомы, а также множественная миелома. Однако почти у всех пациентов наступает рецидив, совпадающий с исчезновением CAR-T-клеток из кровотока.

Метод CAR-E обеспечивает более длительное пребывание CAR-T-клеток в организме и их повышенной активности. Это достигается за счет использования ослабленной формы сигнальной молекулы интерлейкина-2 (IL-2), слитого с антигеном, с которым связываются CAR-T-клетки. Например, при терапии множественной миеломы используется антиген созревания B-клеток (BCMA), в обилии присутствующий на клетках миеломы. IL-2 активирует CAR-T-клетки и заставляет их размножаться, а его ослабленная форма необходима для того, чтобы избежать токсического действия на организм пациента.

Эксперименты показали, что СAR-E способствует пролиферации и диверсификации CAR-T-клеток, создавая полный набор видов Т-клеток (стволовые Т-клетки памяти, центральные Т-клетки памяти, эффекторные Т-клетки памяти), что необходимо для эффективного иммунного ответа против рака. Кроме того, CAR-E позволяет повторно стимулировать долгоживущие CAR-T-клетки, что увеличивает вероятность успешного лечения рецидивов рака.

Ожидается, что CAR-E может решить еще несколько ключевых недостатков CAR-T-терапии. В настоящее время в дозах используются большие количества CAR-T-клеток, что дорого, трудоемко и часто вызывает нежелательные побочные эффекты, например, синдром высвобождения цитокинов, при котором чрезмерно агрессивный иммунный ответ приводит к лихорадке, тошноте, учащенному сердцебиению, неврологическим и другим проблемам. С CAR-E можно было бы вводить пациентам малое количество CAR-T-клеток.

Одной из первых целей клинического испытания терапии CAR-E будет обеспечение безопасности и определение лучшей дозы и графика введения. Исследователи ожидают, что клинические испытания терапии CAR-E начнутся примерно через месяц после введения CAR T-клеток пациентам. Лечение будет состоять из еженедельных доз CAR-E на протяжении трех-четырех недель.