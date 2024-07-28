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08:57, 28 июля 2024Мир

Лавров высказался о желании Нетаньяху полностью уничтожить ХАМАС

Лавров о желании Нетаньяху полностью уничтожить ХАМАС: это нереальная задача
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о задаче Израиля по полному уничтожению «Хамаса». Его слова приводит ТАСС.

Глава российского МИД счел миссию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху невыполнимой. « Это нереальная задача — полностью уничтожить организацию, которая существует и у которой есть достаточно возможностей и достаточно поддержки, я бы так сказал, в том числе у мусульманского мира», — заявил Лавров. Он отметил, что данную точку зрения разделяют многие его коллеги.

Ранее Нетаньяху назвал условия прекращения боевых действий в секторе Газа. По его словам, война в Газе закончится только после поражения палестинского исламистского движения ХАМАС, в том числе уничтожения военного и политического потенциала группировки.

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      Марина Совина
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