Израильские истребители атаковали Ливан

Al Manar: истребители ВС Израиля нанесли удары по городам на юге Ливана

Израильские истребители атаковали города и деревни на юге Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Manar.

По его данным, под удар попали города Эль-Хиям, Кфар-Кила, Аббасия и Бурдж аль-Шимали. Кроме того, израильские военные запустили ракету по деревне Тейр Харфа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» заплатит самую высокую цену за обстрел деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.

В свою очередь глава израильского МИД Исраэль Кац сообщил, что Израиль серьезно приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и «Хезболлой». Он подчеркнул, что ракетная атака на Голанские высоты «переходит все красные линии».