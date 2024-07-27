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23:09, 27 июля 2024Мир

Нетаньяху обратился к «Хезболле» после обстрела Голанских высот

Нетаньяху: «Хезболла» заплатит самую высокую цену за удар по Голанским высотам

Фото: Debbie Hill / Pool / Reuters

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал привлечь ливанское шиитское движение «Хезболла» к ответу за обстрел Голанских высот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

«"Хезболла" заплатит за это самую высокую цену — такую, какую оно еще не платило», — заявил Нетаньяху.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что «Хезболла» нанесла ракетный удар по Голанским высотам. Однако движение отвергло обвинения в атаке.

В субботу, 27 июля, стало известно об ударе по детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. По данным советника израильского премьера Дмитрия Гендельмана, в результате обстрела более 30 человек получили ранения, девять детей не выжили.

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      Марина Совина
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