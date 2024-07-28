Лавров рассказал о рисках размещения ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии

Лавров: ядерное оружие США в Юго-Восточной Азии увеличит риск для безопасности

Размещение США ядерного оружия в странах Юго-Восточной Азии (ЮВА) приведет к серьезному увеличению рисков для региональной безопасности. Об этом по итогам визита в Малайзию заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще в ЮВА, я думаю, лучше от этого никому не станет, рисков станет больше», — сказал министр.

Лавров также подчеркнул, что государства региона видят в России «балансирующий и стабилизирующий фактор», который позволяет странам ЮВА оказывать сопротивление «слишком нахрапистым действиям» США и других внерегиональных держав. По его словам, западные страны очень заинтересованы в продвижении своей военной инфраструктуры в регион

Ранее Сергей Лавров прокомментировал слова канцлера Германии Олафа заявления Шольца о неразмещении американских ракет на территории ФРГ после окончания СВО. По его словам, Шольц известен своими «простодушными заявлениями» и «простенькими идеями» и не ведет себя как глава независимого государства.