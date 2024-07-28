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16:34, 28 июля 2024Наука и техника

Над Африкой нависла угроза в виде газового облака

Ученые спрогнозировали формирование ядовитого газового облака в Африке
Озеро Киву

Озеро Киву. Фото: Arlette Bashizi / Reuters

Ученые предположили, что в ближайшее время в Африке может сформироваться ядовитое газовое облако. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ.

Причиной этого может быть сейсмическая активность рядом с озером Киву, которая возникла из-за движения африканской плиты. Сообщается, что водоем «усеян» горячими источниками, которые содержат углекислый газ и метан.

Отмечается, что ранее уже были зафиксированы случаи, когда озера со схожим происхождением — Ньос и Манун в Камеруне — «взрывались», забирая жизни около 1,8 тысячи человек и множества животных.

Ранее ученые Университета штата Аризона обнаружили, что суперизвержение вулкана Тоба могло заставить древних людей мигрировать из Африки.

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