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06:26, 28 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемый в подрыве машины в Москве был алтарником

Обвиняемый в подрыве авто в Москве Серебряков был алтарником несколько лет назад
СюжетВзрыв в Москве

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова, был алтарником. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греко-католический приход, который посещал мужчина.

Отмечается, что Серебряков был министрантом несколько лет назад. Других подробностей собеседник агентства не привел.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший Торгашову, взорвался на севере Москве 24 июля. Исполнитель взрыва по заданию спецслужб Украины установил взрывное устройство под днище машины, а затем дистанционно подорвал автомобиль.

После подрыва Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в Бодруме и отправлен обратно. Он рассказал, что все его расходы оплачивал украинский куратор.

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      Марина Совина
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