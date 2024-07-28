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14:37, 28 июля 2024Интернет и СМИ

Оргкомитет Олимпиады в Париже лишил аккредитации российских журналистов

Оргкомитет Олимпиады в Париже лишил аккредитации четырех журналистов ТАСС

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях. Причиной названо решение французских властей, сообщает агентство.

Право работать на Играх забрали у трех пишущих журналистов и одного фотокорреспондента. Отмечается, что трое из них уже успели поработать на мероприятиях в Париже и никаких замечаний со стороны организаторов к ним не поступало. В документе об отзыве аккредитаций содержится лишь ссылка на статью из Кодекса внутренней безопасности Франции.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти страны отказали некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры «из предосторожности», связанной с тем, что в Париже опасаются потенциальных «шпионов».

В Олимпийских играх россияне принимают участие исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Всего до соревнований допущены 15 спортсменов из РФ — семь теннисистов, по три гребца и велогонщика, также по одному участнику в соревнованиях по плаванию и прыжкам на батуте.

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      Дмитрий Воронин
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