Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:49, 21 июля 2024Интернет и СМИ

Ряду российских журналистов запретили освещать Олимпиаду-2024

Франция запретила ряду российских журналистов освещать Олимпиаду-2024 в Париже

Фото: Rob Schumacher / Reuters

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти страны отказали некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры «из предосторожности». Об этом он сообщил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Дарманен добавил, что Париж запретил ряду российских журналистов освещать Олимпиаду-2024 из опасений потенциальных «шпионов».

«Мы отказали большому количеству "журналистов", которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете [МОК]. Мы исходим из принципа предосторожности», — объяснил он.

Материалы по теме:
Россия без флага, японский колорит и пустые трибуны. Самые яркие моменты церемонии открытия Олимпийских игр в Токио
Россия без флага, японский колорит и пустые трибуны.Самые яркие моменты церемонии открытия Олимпийских игр в Токио
23 июля 2021
«Мы едем бороться!» В Токио стартуют Олимпийские игры. У кого из российских спортсменов есть шансы завоевать золото?
«Мы едем бороться!»В Токио стартуют Олимпийские игры. У кого из российских спортсменов есть шансы завоевать золото?
23 июля 2021

Министр добавил, что в совокупности в допуске к работе на Олимпиаде-2024 и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4 340 человек. При этом среди них выявили менее сотни «шпионов».

Ранее спортивный директор МОК Кит Макконнелл подтвердил участие российских спортсменов в летних Играх 2024 года в Париже. По его словам, атлеты уже заезжают в Олимпийскую деревню, их рады приветствовать на соревнованиях.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашений.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Джонсон предложил отказаться от требования возвращения Украине границ 1991 года

      Трамп снял закрывавшую его ухо после покушения белую повязку

      Ряду российских журналистов запретили освещать Олимпиаду-2024

      ЕС решил получить доступ к британским рыболовецким водам

      Генконсульство отреагировало на сообщения об отравлении россиян в Турции

      Команда Трампа задумала подорвать рейтинг Камалы Харрис при ее выдвижении

      Пентагон обвинил подрядчика в задержке поставок F-35

      «Изменения могут произойти». МОК подтвердил участие россиян в Олимпиаде-2024

      Дочь эмира Дубая произвела фурор, объявив о разводе в соцсетях. Что ей ждать от отца, который пытал двух других дочерей?

      Погибшим при ударе ВСУ по Белгородской области подростком оказался 16-летний боксер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше