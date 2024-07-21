Ряду российских журналистов запретили освещать Олимпиаду-2024

Франция запретила ряду российских журналистов освещать Олимпиаду-2024 в Париже

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти страны отказали некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры «из предосторожности». Об этом он сообщил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Дарманен добавил, что Париж запретил ряду российских журналистов освещать Олимпиаду-2024 из опасений потенциальных «шпионов».

«Мы отказали большому количеству "журналистов", которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете [МОК]. Мы исходим из принципа предосторожности», — объяснил он.

Министр добавил, что в совокупности в допуске к работе на Олимпиаде-2024 и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4 340 человек. При этом среди них выявили менее сотни «шпионов».

Ранее спортивный директор МОК Кит Макконнелл подтвердил участие российских спортсменов в летних Играх 2024 года в Париже. По его словам, атлеты уже заезжают в Олимпийскую деревню, их рады приветствовать на соревнованиях.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашений.