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22:25, 20 июля 2024Спорт

МОК допустил изменение состава российских спортсменов на Олимпиаде-2024

Спортдиректор МОК Макконнелл допустил изменение состава россиян на Игры-2024

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл допустил изменение состава российских спортсменов на Играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Макконнелл заявил, что в Олимпиаде участвует 32 нейтральных спортсмена: 15 россиян и 17 белорусов в десяти разных видах спорта. Он добавил, что атлеты уже заезжают в Олимпийскую деревню. «Возможны изменения, но мы ожидаем примерно это количество», — подчеркнул представитель МОК.

Ранее МОК внес в окончательный список россиян — участников летних Игр-2024 в Париже 15 спортсменов. До Игр допущены семь теннисистов, прыгунья на батуте, пловец, три велогонщика и три гребца на байдарках и каноэ.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашения от МОК.

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      Анастасия Борисова
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