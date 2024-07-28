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11:35, 28 июля 2024Россия

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем Крещения Руси

Патриарх Кирилл: власть и церковь служат патриотическому воспитанию молодежи

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем Крещения Руси и тезоименитством. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.

По словам патриарха, власть и церковь на сегодняшний день укрепляют традиционные ценности в жизни российского общества, а также служат патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее в июле патриарх Кирилл исключил канонизацию Ивана Грозного. Он заявил, что Иван Грозный совершил страшное преступление.

Он подчеркнул, что все еще неизвестны остаются причины безумия царя. Патриарх не исключил, что на Ивана Грозного могли повлиять болезнь или «злая сила».

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      Екатерина Ештокина
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