Перспективы Малайзии в БРИКС оценили

Премьер Малайзии: наше вступление в БРИКС создаст перспективы для России

Если Малайзия вступит в БРИКС, это создаст перспективы не только для Куала-Лумпура, но также для России и всей организации. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в социальной сети X (бывший Twitter) по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам главы малайзийского правительства, разговор с Лавровым в основном был сосредоточен на недавней заявке Малайзии на членство в БРИКС, где сейчас председательствует Россия.

«Это потенциальное членство несет существенные перспективы для обеих стран и подчеркивает нашу приверженность содействию прочному международному сотрудничеству», — уверен Ибрагим.

Он также рассказал, что в беседе с Лавровым изучил пути укрепления двустороннего сотрудничества. Особое внимание стороны уделили развитию отношений в сферах инвестиций, торговли, науки, технологий, сельского хозяйства, обороны, образования, туризма и культуры.

Ранее Лавров по итогам визита в Малайзию высказался о размещении США ядерного оружия в странах Юго-Восточной Азии. По его словам, это увеличит риски для региональной безопасности. Министр уверен, что страны региона видят в России «балансирующий и стабилизирующий фактор».

Известно, что Малайзия решила подать заявку на вступление в БРИКС в 2025 году, когда станет председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).