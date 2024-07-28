Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:52, 28 июля 2024Экономика

Перспективы Малайзии в БРИКС оценили

Премьер Малайзии: наше вступление в БРИКС создаст перспективы для России
Анвар Ибрагим

Анвар Ибрагим. Фото: Bazuki Muhammad / Reuters

Если Малайзия вступит в БРИКС, это создаст перспективы не только для Куала-Лумпура, но также для России и всей организации. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в социальной сети X (бывший Twitter) по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам главы малайзийского правительства, разговор с Лавровым в основном был сосредоточен на недавней заявке Малайзии на членство в БРИКС, где сейчас председательствует Россия.

«Это потенциальное членство несет существенные перспективы для обеих стран и подчеркивает нашу приверженность содействию прочному международному сотрудничеству», — уверен Ибрагим.

Материалы по теме:
Зеленая повестка меняет полярность? Страны БРИКС и ШОС отбирают лидерство у Европы и США
Зеленая повестка меняет полярность?Страны БРИКС и ШОС отбирают лидерство у Европы и США
11 июня 2024
Что такое БРИКС: расшифровка, какие страны входят, цели объединения
Что такое БРИКС:расшифровка, какие страны входят, цели объединения
14 мая 2024

Он также рассказал, что в беседе с Лавровым изучил пути укрепления двустороннего сотрудничества. Особое внимание стороны уделили развитию отношений в сферах инвестиций, торговли, науки, технологий, сельского хозяйства, обороны, образования, туризма и культуры.

Ранее Лавров по итогам визита в Малайзию высказался о размещении США ядерного оружия в странах Юго-Восточной Азии. По его словам, это увеличит риски для региональной безопасности. Министр уверен, что страны региона видят в России «балансирующий и стабилизирующий фактор».

Известно, что Малайзия решила подать заявку на вступление в БРИКС в 2025 году, когда станет председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попавшем в плен в Мали преемнике Пригожина

      Цыгане устроили поножовщину в новосибирской электричке

      Захарова рассказала о «последней стадии низости» стран Запада

      В Севастополе объявили нерабочий праздничный день

      На Олимпиаде отменили тренировочный заплыв в Сене

      Перспективы Малайзии в БРИКС оценили

      В офисе Харрис оценили возможный вред ее критики в адрес Израиля

      Российский министр сделал заявление о торговле с Малайзией

      В России одну из деревень отрезало от страны

      Британец Эдвардс утратил титул чемпиона UFC

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше