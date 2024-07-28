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11:13, 28 июля 2024Силовые структуры

Полицейских в Москве обязали носить огнетушители

Mash: столичные полицейские будут постоянно носить с собой мини-огнетушители

Кадр: Telegram-канал MASH

В Москве полицейские теперь будут постоянно носить с собой мини-огнетушители после инцидента с мужчиной, попытавшимся устроить самосожжение на Красной площади. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, отныне эти спецсредства должны будут всегда быть в наличии у сотрудников ОМОНа и второго спецполка МВД.

Ранее выяснилось, что человеком, который попытался сжечь себя на Красной площади, оказался президент Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Волна» Владимир Арсеньев. В 2023 году его обвинили в том, что он сорвал поставки для нужд обороны. Есть данные, что свою акцию он мог устроить в качестве протеста против таких обвинений. Арсеньев — капитан запаса. Кроме того, у него есть звание почетного связиста.

До этого, ЦНИИ проверяла ФСБ. Результаты проверки не подтвердили обвинения, которые выдвигались в адрес Арсеньева. Глава ЦНИИ подал в суд иск о защите чести и достоинства, но иск был отклонен.

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