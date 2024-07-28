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20:38, 28 июля 2024Мир

Попросивший убежища в России итальянский журналист высказался об открытии Олимпийских игр

Журналист Анджело Джулиано: люди напуганы увиденным на Олимпийских играх

Фото: Aurelien Morissard / AP

Попросивший убежища в России итальянский журналист Анджело Джулиано высказался о церемонии открытия Олимпийских игр во Франции, заявив, что люди напуганы увиденным. Отрывок из его обращения публикует издание «Известия».

По словам Джулиано, в церемонии были сатанинские послания, что он назвал богохульством. «Богохульство в отношении более миллиарда человек», — объяснил он свою позицию.

Итальянский журналист Анджело Джулиано после церемонии открытия попросил убежища в РФ и захотел получить российский паспорт.

Кроме того, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже стала примером закрепившегося в европейских культурных кругах тренда на «раздувание шумного уродства».

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      Марк Успенский
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