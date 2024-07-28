Попросивший убежища в России итальянский журналист высказался об открытии Олимпийских игр

Журналист Анджело Джулиано: люди напуганы увиденным на Олимпийских играх

Попросивший убежища в России итальянский журналист Анджело Джулиано высказался о церемонии открытия Олимпийских игр во Франции, заявив, что люди напуганы увиденным. Отрывок из его обращения публикует издание «Известия».

По словам Джулиано, в церемонии были сатанинские послания, что он назвал богохульством. «Богохульство в отношении более миллиарда человек», — объяснил он свою позицию.

Итальянский журналист Анджело Джулиано после церемонии открытия попросил убежища в РФ и захотел получить российский паспорт.

Кроме того, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже стала примером закрепившегося в европейских культурных кругах тренда на «раздувание шумного уродства».