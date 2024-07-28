Путин назвал собрание военных очень хорошим знаком

Путин: собрание военных разных стран свидетельствует об их стремлении к миру

Президент России Владимир Путин заявил, что когда военные люди собираются вместе — это хороший знак. Его цитирует ТАСС.

«Это знак того, что люди, которые собираются, военные люди, которые собираются вместе, они стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию», — заявил глава государства в ходе встречи с главами иностранных делегаций, принимающих участие в праздновании дня Военно-морского флота России.

Ранее Владимир Путин заявил о награждении более 30 тысяч моряков. По его словам, специалисты удостоены наград в ходе участия специальной военной операции. Он подчеркнул, что моряки храбро борются и наносят поражающие удары по противнику.