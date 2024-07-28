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12:42, 28 июля 2024Россия

Путин заявил о награждении более 30 тысяч моряков

Путин: более 30 тысяч моряков удостоены наград в ходе спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о награждении более 30 тысяч моряков. Соответствующую информацию приводит ТАСС в своем Telegram.

По словам главы государства, специалисты удостоены наград в ходе участия специальной военной операции (СВО). Он подчеркнул, что моряки храбро борются и наносят поражающие удары по противнику.

Ранее 28 июля Путин сделал заявление об обеспечении российского флота современным оружием. Кроме того, в своей речи во время главного парада Военно-морского флота России президент сообщил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем в России

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      Екатерина Ештокина
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