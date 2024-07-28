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11:49, 28 июля 2024Россия

Путин сделал заявление об обеспечении российского флота современным оружием

Путин: Россия продолжит оснащать ВМФ гиперзвуковыми комплексами

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Россия продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота современными вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами», — приводит агентство слова главы государства.

Также в своей речи во время главного парада Военно-морского флота России Путин сообщил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем в России, назвав это зеркальной мерой в ответ на развертывание ракет США в мире.

Президент поздравил российских военных с Днем Военно-морского флота, а также поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии, прибывшие в Санкт-Петербург для участия в параде.

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      Дмитрий Воронин
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