Путин: разработка новых ударных систем России вышла на завершающую стадию

Президент России Владимир Путин заявил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем в России, передает ТАСС.

Как предупредил глава государства в своей речи во время главного парада Военно-морского флота России, это является зеркальной мерой в ответ на развертывание ракет США в мире.

Он сообщил, что Соединенные Штаты уже отработали переброску ракетных комплексов со своей территории в Данию и на Филиппины. Данная ситуация, по его словам, напоминает события времен Холодной войны, когда в европейских странах размещались американские ракеты средней дальности Pershing.

Кроме того, глава государства отметил, что случае развертывания американских ракет в Германии РФ будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).