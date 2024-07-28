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11:42, 28 июля 2024Россия

Путин заявил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем

Путин: разработка новых ударных систем России вышла на завершающую стадию

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем в России, передает ТАСС.

Как предупредил глава государства в своей речи во время главного парада Военно-морского флота России, это является зеркальной мерой в ответ на развертывание ракет США в мире.

Он сообщил, что Соединенные Штаты уже отработали переброску ракетных комплексов со своей территории в Данию и на Филиппины. Данная ситуация, по его словам, напоминает события времен Холодной войны, когда в европейских странах размещались американские ракеты средней дальности Pershing.

Кроме того, глава государства отметил, что случае развертывания американских ракет в Германии РФ будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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      Екатерина Подвигина
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