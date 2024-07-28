Путин предупредил о последствиях появления американских ракет в Германии

Путин: в случае появления ракет США в ФРГ Россия откажется от моратория на РСМД

В случае развертывания ракет США в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности (РСМД). О таких последствиях предупредил президент Владимир Путин, выступая на параде ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Глава государства обратил внимание на заявление Вашингтона и немецкого правительства о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности. «В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота», — сказал Путин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца об американских ракетах в Германии. По его словам, Шольц известен «простодушными заявлениями» и «простенькими идеями». Немецкий канцлер уже сам признает, что лишь приветствует решение США, но не участвует в его выработке, указал Лавров.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что Москва может развернуть системы ядерного оснащения в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии.