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19:23, 28 июля 2024Бывший СССР

Российский военкор заявил о потере ВСУ контроля над небом

Военкор Филатов: ВСУ стали быстро сдуваться после потери контроля над небом

Кадр: RT

Российский военный корреспондент Андрей Филатов заявил о потере ВСУ контроля над небом. Его комментарий публикует RT.

Журналист заявил, что ВСУ воюют хорошо, только когда им комфортно. «Когда мы небо отобрали, противник начал очень быстро сдуваться», — рассказал Филатов. Специалист подчеркнул, что, когда контроль над небом был на стороне Украины, российские военные малыми группами продвигались вперед и находили возможность избавить противника от оснащения.

Ранее в июле в подполье заявили об уничтожении танков ВСУ под Харьковом. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что первый из двух ударов по военным объектам в этой местности пришелся по танкам, второй — по территории самого аэропорта.

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      Екатерина Ештокина
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