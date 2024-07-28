Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:31, 28 июля 2024Силовые структуры

Шесть рабочих отравились газом на стройке в российском городе

Прокуратура проведет проверку в Екатеринбурге из-за отравления рабочих газом

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Шесть рабочих отравились газом на стройке в Екатеринбурге. По факту случившегося будет проведена проверка, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По предварительной информации, рабочие отравились парами неустановленного газа при проведении работ по откачке грунтовых вод на строительном объекте на восьмом километре Московского тракта. «Из них четверо были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи, двое рабочих от госпитализации отказались», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда.

Ранее сообщалось, что два сотрудника МЧС пострадали при тушении возгорания в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Когда я увижу своих дочерей?» Морпехи из «Азовстали», находящиеся в плену два года, обратились к Зеленскому

      На Украине военкомат предупредил о возможной мобилизации мужчин до 25 лет

      В России высказались об обмене бойцов из «Азовстали»

      В Молдавии пожаловались на действия «тянущих страну на дно» властей

      Россиянин описал маршрутки в Пакистане фразой «ракеты с танками на крыше»

      Путин выразил благодарность музыкантам из Китая за участие в параде в честь Дня ВМФ

      Москву накроет циклон «Кирсти»

      Медведев назвал выборы президента США схваткой пауков в банке

      Харрис заявила о собранной на предвыборную кампанию сумме

      «Спартак» победил в матче РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше