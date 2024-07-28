Шесть рабочих отравились газом на стройке в российском городе

Прокуратура проведет проверку в Екатеринбурге из-за отравления рабочих газом

Шесть рабочих отравились газом на стройке в Екатеринбурге. По факту случившегося будет проведена проверка, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По предварительной информации, рабочие отравились парами неустановленного газа при проведении работ по откачке грунтовых вод на строительном объекте на восьмом километре Московского тракта. «Из них четверо были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи, двое рабочих от госпитализации отказались», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда.

Ранее сообщалось, что два сотрудника МЧС пострадали при тушении возгорания в Москве.