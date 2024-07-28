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17:39, 28 июля 2024Спорт

«Спартак» победил в матче РПЛ

«Спартак» победил «Химки» со счетом 3:1 в матче РПЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 28 июля, на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На 49-й минуте первый мяч забил полузащитник Эсекиэль Барко. Затем отличились нападающий Манфред Угальде и защитник Срджан Бабич. На 90-й минуте отставание сократил хавбек Бутта Магомедов.

Таким образом, «Спартак» располагался на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Химки» занимают 12-е место.

В следующем туре «Спартак» примет самарские «Крылья Советов» 5 августа. «Химки» двумя днями ранее на выезде сыграют с казанским «Рубином».

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      Анастасия Борисова
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