Tesla отреагировала на необычный способ зарядки электромобилей

Tesla призвала не использовать мокрые полотенца для зарядки электромобилей

Компания Tesla призвала обладателей электромобилей не использовать мокрые полотенца для зарядки транспортных средств. Об этом пишет издание PCMag.

Трюк заключается в том, что часть зарядного провода на станциях Supercharger заворачивают во влажную ткань, которая в результате охлаждает ручку и вводит в заблуждение температурные датчики. Это позволяет сократить время зарядки транспортного средства, так как не происходит автоматического снижения мощности из-за высокой температуры.

Отмечается, что в последнее время такой метод начал набирать популярность среди владельцев электромобилей. «Размещение мокрой ткани на ручке кабеля Supercharger не увеличивает скорость зарядки и мешает работе температурных датчиков, создавая риск перегрева и повреждения. Пожалуйста, воздержитесь от этого, чтобы наши системы могли работать правильно, а истинные проблемы с зарядкой могли быть обнаружены вовремя», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Tesla планирует запустить массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году.