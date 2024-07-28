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12:55, 28 июля 2024Наука и техника

Tesla отреагировала на необычный способ зарядки электромобилей

Tesla призвала не использовать мокрые полотенца для зарядки электромобилей

Кадр: UON News EV / YouTube

Компания Tesla призвала обладателей электромобилей не использовать мокрые полотенца для зарядки транспортных средств. Об этом пишет издание PCMag.

Трюк заключается в том, что часть зарядного провода на станциях Supercharger заворачивают во влажную ткань, которая в результате охлаждает ручку и вводит в заблуждение температурные датчики. Это позволяет сократить время зарядки транспортного средства, так как не происходит автоматического снижения мощности из-за высокой температуры.

Отмечается, что в последнее время такой метод начал набирать популярность среди владельцев электромобилей. «Размещение мокрой ткани на ручке кабеля Supercharger не увеличивает скорость зарядки и мешает работе температурных датчиков, создавая риск перегрева и повреждения. Пожалуйста, воздержитесь от этого, чтобы наши системы могли работать правильно, а истинные проблемы с зарядкой могли быть обнаружены вовремя», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Tesla планирует запустить массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году.

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