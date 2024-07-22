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16:39, 22 июля 2024Наука и техника

Tesla запустит производство человекоподобных роботов

Маск: Tesla запустит производство человекоподобных роботов в 2026 году

Кадр: TESLA CAR WORLD / YouTube

Компания Tesla планирует запустить массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году. Об этом основатель компании Илон Маск написал в X.

«В следующем году у Tesla появятся действительно полезные человекоподобные роботы, их число для внутреннего использования Tesla будет небольшим. В 2026 году мы надеемся запустить массовое производство [роботов] для других компаний», — сообщил он.

В июне издание Ubergizmo писало, что стоимость производства робота Tesla Optimus Gen 2 составит 10 тысяч долларов. Машина может выйти на рынок по ориентировочной цене 10-20 тысяч долларов.

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В том же месяце Маск заявил, что проект гуманоидного робота Optimus оказался очень успешным. Два робота уже работают на заводе компании во Фримонте. Также некоторое количество гуманоидов передвигаются по офисам компании в Пало-Альто.

В апреле издание Electrek писало, что робот Optimus должен стать доступен для заказчиков в конце 2025 года.

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      Даниил Иринин
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