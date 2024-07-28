Трамп высказался о прикрывавшей его во время покушения женщине-агенте

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заступился за прикрывавшую его во время покушения женщину-агента. Его цитирует Daily Mail.

Отмечается, что агент подверглась нападкам со стороны пользователей интернета. Также в ее адрес прозвучала критика от экспертов, законодателей и лидеров мнений. Некоторые из них указывали на то, что работа в Секретной службе не подходит женщинам. «Не было никакой медлительности, женщина, которая была справа от меня, — прекрасный человек. Она защищала меня всеми возможными способами», — заявил Трамп, назвав агента храброй и подчеркнув, что она «была готова принять пулю» за него.

Ранее Трамп раскритиковал директора ФБР за некомпетентное расследование покушения.

13 июля бывший американский лидер пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.