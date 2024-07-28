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02:22, 28 июля 2024Мир

В Израиле призвали начать войну с «Хезболлой»

Times of Israel: министр нацбезопасности Израиля призвал к войне с «Хезболлой»

Фото: Aziz Taher / Reuters

Израилю необходимо начать войну с ливанской шиитской организацией «Хезболла». С соответствующим призывом выступил глава министерства национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, его слова передает издание Times of Israel.

«Бен-Гвир заявил лидеру общины друзов, что считает, что Израилю нужно начать войну против "Хезболлы"», — указано в материале.

27 июля был совершен обстрел деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэлы Хагари, ответственность за атаку несет «Хезболла», хотя группировка отвергла обвинения в организации обстрела.

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Израиль серьезно приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и «Хезболлой». Он подчеркнул, что ракетная атака на Голанские высоты «переходит все красные линии».

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      Артём Верейкин
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