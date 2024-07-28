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20:02, 28 июля 2024Россия

В населенных пунктах России отключилось электричество из-за наводнения

В селах Дагестана отключилось электричество из-за наводнения

Кадр: Telegram-канал SHOT

В нескольких населенных пунктах России отключилось электричество из-за наводнения. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как сообщили изданию местные жители, река Самур и ее притоки в Дагестане вышли из берегов из-за сильных дождей. По их словам, сильным потоком снесло несколько участков в селе Шиназ. Кроме того, затопило дороги и разрушило мосты.

Помимо этого, повредились несколько опор линии электропередачи (ЛЭП). В то же время в пяти селах Рутульского района заявили об отключениях электричества.

Ранее в июле около 80 человек эвакуировали из-за паводка в Челябинской области. Отмечалось, что вследствие этого людей вывезли из села Еманжелинка и из города Еманжелинск.

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      Екатерина Ештокина
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