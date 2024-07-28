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13:15, 28 июля 2024Из жизни

В российском городе водитель въехал в здание правительства и попал в психбольницу

Mash: в Саранске 32-летний водитель Daewoo Nexia протаранил здание правительства

Кадр: Telegram-канал MASH

В Саранске 32-летний мужчина на Daewoo Nexia протаранил здание правительства Мордовии. Информацию публикует Telegram-канал Mash со ссылкой на региональное УМВД.

Происшествие случилось в воскресенье, 28 июля, в 5.20 утра. Водитель миновал пешеходную зону, лестницу и врезался в дверь задним ходом. Людей по маршруту его следования не оказалось, поэтому пострадавших нет.

Водитель задержан и отправлен в психиатрическую больницу. Движение на Советской площади перекрыли.

Ранее в российском городе водитель сбил выходивших из автобуса людей. ДТП произошло в Петрозаводске и попало на видео. По кадрам можно отследить, как автомобиль после удара в бок вылетел на тротуар и задел двух человек, направлявшихся к остановке. Людей отбросило на газон.

Похожее происшествие на днях произошло и в подмосковном городе Пушкино. На пешеходном переходе маршрутка сбила двух девушек, одна из которых получила несовместимые с жизнью травмы. Вторая отделалась ушибами.

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      Лилиана Набиуллина
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