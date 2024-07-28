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01:01, 28 июля 2024Мир

В США сообщили о риске начала новой войны на Ближнем Востоке

Axios: США опасаются, что ракетный удар по Голанским высотам приведет к войне
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Avi Ohayon / Reuters

Власти США опасаются из-за риска начала войны между Израилем и ливанским движением «Хезболла» после ракетного удара по Голанским высотам. Об этом со ссылкой на представителей американских властей сообщает портал Axios.

Чиновники обеспокоены из-за того, что начало новой войны намного более вероятно в том случае, если Израиль и палестинская организация ХАМАС не смогут достичь договоренностей по прекращению огня в секторе Газа. При этом новый конфликт может еще сильнее втянуть Вашингтон в противостояние на Ближнем Востоке.

«Администрация [президента США Джо] Байдена крайне обеспокоена, что ракетная атака по Голанским высотам может привести к полномасштабной войне», — указано в материале.

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац сообщил о том, что Израиль серьезно приблизился к войне с Ливаном и шиитской организацией «Хезболла», находящейся на ее территории. По его словам, ракетная атака на Голанские высоты «переходит все красные линии».

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      Артём Верейкин
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