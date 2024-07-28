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19:31, 28 июля 2024Бывший СССР

В ВСУ насторожились из-за стремительного продвижения войск России

Украинский военный Олег Симороз: в ВСУ насторожились из-за продвижения войск РФ

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) насторожились из-за стремительного продвижения войск России, которые захватывают новые населенные пункты. Об этом рассказал украинский военный Олег Симороз в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей», сообщает Ura.ru.

Кроме того, эксперт высказался о волнении относительно проблем ВСУ на всей линии фронта. По словам Симороза, у военного руководства Украины очень плохое взаимодействие с солдатами.

Ранее российский военный корреспондент Андрей Филатов заявил о потере ВСУ контроля над небом. Журналист отметил, что ВСУ воюют хорошо, только когда им комфортно.

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      Марк Успенский
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