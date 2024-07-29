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13:44, 29 июля 2024Мир

ЧВК «Вагнер» рассказала о бое с тысячей исламистов в Мали

ЧВК «Вагнер» сообщила о пяти днях боев с тысячей исламистов в Мали

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Мали погибли бойцы ЧВК «Вагнер», которые вели многодневные сражения с боевиками. Среди противников были члены местной ячейки «Аль-Каида» (запрещенная в РФ террористическая организация). Отмечается, что в Мали могли погибнуть до 50 вагнеровцев.

ЧВК «Вагнер» уже подтвердила бои и гибель бойцов. Сообщалось, что вагнеровцы 13-го штурмового отряда вместе с военными Мали с 22 по 27 июля вели бои около Тин-Зауатин против боевиков из «Координационного движения Азавад» и группировки «Аль-Каида в Сахеле» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Нападение привело к гибели от 20 до 50 человек, среди которых были не только представители ЧВК, но и военнослужащие вооруженных сил Мали.

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      Яна Лаушкина
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