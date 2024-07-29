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08:56, 29 июля 2024Бывший СССР

Экс-офицер СБУ оценил потенциал вторжения ГУР на территорию России

Экс-офицер СБУ Прозоров: во вторжении ГУР в Россию нет никакого военного смысла

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Вторжения Главного управления разведки (ГУР) Украины на территорпю России возможны, однако такие акции не имеют военного или таксического смысла и потому являются простым инструментом пропаганды. Такое мнение высказал РИА Новости бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

«Характерная особенность операции в марте (на границе Белгородчины) — это то, что она проводилась только силами ГУР. Никакие танковые механизированные бригады ВСУ в ней не участвовали. И ГУР для нее задействовало свой иностранный легион, части спецназа свои, и батальоны ГУР, которые сейчас сформированы в большом количестве — типа "Кракен", "Артан", "Братство", "Сонечко" ("Солнышко")», — отметил экс-офицер.

Вооруженные силы Украины в том случае не привлекались, поскольку у операции не было цели достичь военного успеха, а только создать медийную картинку.

«Даже пленные украинские военнослужащие, которые участвовали в этой операции, говорят, что мы постоянно, вот эти вот подразделения — "Братство", "Кракен", "Артан" — постоянно участвуем в каких-то медийных операциях, в которых несем колоссальные потери», — добавил Прозоров.

По его словам, один из пленных украинских военнослужащих рассказал ему о высадке на крымский мыс Тарханкут в 2023 году. Хотя их целью была лишь установка флага за запись видео, группу встретили российские пограничники и открыли огонь. «Я его спрашиваю, ну, ты хоть понимаешь, что у вас на убой отправляли? Он такой, ну да, понимаю, ну, что ж, это приказ», — прокомментировал экс-полковник.

По оценкам эксперта, атака на село Козинки в маре 2024 года также относилась к медийным операциям, которую организовали накануне президентских выборов в РФ. У каждого из «атакующих» были шлемы с размещенными на ними камерами Go Pro.

20 июля российская группировка «Север» отразила атаки нацбатальона «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России). За сутки ВС РФ поразили живую силу и технику трех украинских бригад.

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      Александра Синицына
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