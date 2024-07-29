Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:52, 29 июля 2024Наука и техника

В Windows 11 нашли скрытую функцию

TechSpot: функция End Task в Windows 11 позволила быстро закрывать приложения

Фото: Unsplash

Энтузиасты нашли в Windows 11 функцию, позволяющую быстро закрывать приложения, в которых произошел сбой. Об этом сообщает издание TechSpot.

По словам специалистов медиа, в случае зависания или сбоя программу в Windows можно закрыть с помощью «Диспетчера задач», если остановить связанную с ней задачу. Авторы рассказали, что в новой версии ОС скрыта функция, которая позволяет закрывать приложения намного быстрее.

Функция End Task («Завершить задачу») позволяет закрывать приложение нажатием правой кнопки мыши по иконке программы на панели задач. Однако в Windows 11 она отключена по умолчанию.

Чтобы включить новую опцию, необходимо перейти в настройки ОС, затем открыть раздел «Система», выбрать меню «Для разработчиков». В нем нужно перевести переключатель напротив параметра End Task в активное положение и при необходимости перезагрузить ПК.

По словам авторов, затем по нажатию на ярлык приложения правой кнопкой мыши возникнет всплывающее меню. Для закрытия программы нужно выбрать кнопку «Завершить задачу».

В конце июля корпорация Microsoft признала, что цифры пострадавших от глобального сбоя 19 июля могли быть занижены. По словам представителей компании, сбой мог затронуть гораздо больше объявленных ранее 8,5 миллиона компьютеров.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Это важно для российских интересов». Мадуро победил на выборах. Грозит ли Венесуэле военный переворот?

      Украинский турист на пляже Европы испугался роя ос, прыгнул в воду и не выжил

      В Башкирии спасли брошенного посреди затопленного села пса

      Уехавший в США внук Пугачевой вернулся в Россию

      Валуев объяснил низкие результаты россиян на Олимпиаде в Париже. У них пока нет ни одной медали

      Блогер Хованский записал оду скуфам и облысел ради нее

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Страны ЕС поставили Украине новую партию танков Leopard

      Российскому полицейскому ужесточили приговор за взятку и заменили штраф на реальный срок

      Психиатр раскрыл первые признаки деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше