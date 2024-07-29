В Windows 11 нашли скрытую функцию

TechSpot: функция End Task в Windows 11 позволила быстро закрывать приложения

Энтузиасты нашли в Windows 11 функцию, позволяющую быстро закрывать приложения, в которых произошел сбой. Об этом сообщает издание TechSpot.

По словам специалистов медиа, в случае зависания или сбоя программу в Windows можно закрыть с помощью «Диспетчера задач», если остановить связанную с ней задачу. Авторы рассказали, что в новой версии ОС скрыта функция, которая позволяет закрывать приложения намного быстрее.

Функция End Task («Завершить задачу») позволяет закрывать приложение нажатием правой кнопки мыши по иконке программы на панели задач. Однако в Windows 11 она отключена по умолчанию.

Чтобы включить новую опцию, необходимо перейти в настройки ОС, затем открыть раздел «Система», выбрать меню «Для разработчиков». В нем нужно перевести переключатель напротив параметра End Task в активное положение и при необходимости перезагрузить ПК.

По словам авторов, затем по нажатию на ярлык приложения правой кнопкой мыши возникнет всплывающее меню. Для закрытия программы нужно выбрать кнопку «Завершить задачу».

В конце июля корпорация Microsoft признала, что цифры пострадавших от глобального сбоя 19 июля могли быть занижены. По словам представителей компании, сбой мог затронуть гораздо больше объявленных ранее 8,5 миллиона компьютеров.