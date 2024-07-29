Цифры пострадавших от глобального сбоя Microsoft оказались занижены

Microsoft признала, что сбой 19 июля мог затронуть более 8,5 миллиона ПК

Американская корпорация Microsoft признала, что цифры пострадавших от глобального сбоя 19 июля могли быть занижены. Об этом сообщается в блоге компании.

Ранее в корпорации заявили, что из-за мирового сбоя в работе программ Microsoft могли пострадать 8,5 миллиона персональных компьютеров (ПК). В конце июля на сайте компании появилась информация о том, что не все пользователи делятся с IT-гигантом данными. Из-за этого первоначально обнародованная цифра могла быть занижена.

Вице-президент по корпоративной безопасности и безопасности ОС Дэвид Уэстон заметил, что Microsoft собирает данные о сбоях на основе отчетов пользователей. Однако, по его словам, не все клиенты желают делиться этими данными.

Уэстон заявил, что поставщики Microsoft — вроде CrowdStrike, из-за которой произошел сбой — теперь будут более внимательнее настраивать свое оборудование. По его словам, провайдеры будут соблюдать баланс между производительностью и безопасностью систем.

Сбой в работе операционной системы Windows был зафиксирован 19 июля. Он затруднил работу нескольких отраслей по всему миру, в том числе в секторе банкинга, авиаперевозок и СМИ.