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16:14, 29 июля 2024Наука и техника

Цифры пострадавших от глобального сбоя Microsoft оказались занижены

Microsoft признала, что сбой 19 июля мог затронуть более 8,5 миллиона ПК

Фото: Sergio Flores / Reuters

Американская корпорация Microsoft признала, что цифры пострадавших от глобального сбоя 19 июля могли быть занижены. Об этом сообщается в блоге компании.

Ранее в корпорации заявили, что из-за мирового сбоя в работе программ Microsoft могли пострадать 8,5 миллиона персональных компьютеров (ПК). В конце июля на сайте компании появилась информация о том, что не все пользователи делятся с IT-гигантом данными. Из-за этого первоначально обнародованная цифра могла быть занижена.

Вице-президент по корпоративной безопасности и безопасности ОС Дэвид Уэстон заметил, что Microsoft собирает данные о сбоях на основе отчетов пользователей. Однако, по его словам, не все клиенты желают делиться этими данными.

Уэстон заявил, что поставщики Microsoft — вроде CrowdStrike, из-за которой произошел сбой — теперь будут более внимательнее настраивать свое оборудование. По его словам, провайдеры будут соблюдать баланс между производительностью и безопасностью систем.

Сбой в работе операционной системы Windows был зафиксирован 19 июля. Он затруднил работу нескольких отраслей по всему миру, в том числе в секторе банкинга, авиаперевозок и СМИ.

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      Андрей Ставицкий
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