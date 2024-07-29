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01:53, 29 июля 2024Мир

Глава МИД Израиля сравнил Эрдогана с Хусейном

Глава МИД Израиля Кац сравнил турецкого президента Эрдогана с Саддамом Хусейном
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Глава МИД Израиля Исраэль Кац отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности «войти» в Израиль в случае необходимости. Об этом пишет издание Times of Israel.

Министр иностранных дел сравнил его с казненным иракским лидером Саддамом Хусейном.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию. «Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», — подчеркнул турецкий лидер.

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      Юлия Мискевич
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