Глава МИД Израиля сравнил Эрдогана с Хусейном

Глава МИД Израиля Кац сравнил турецкого президента Эрдогана с Саддамом Хусейном

Глава МИД Израиля Исраэль Кац отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности «войти» в Израиль в случае необходимости. Об этом пишет издание Times of Israel.

Министр иностранных дел сравнил его с казненным иракским лидером Саддамом Хусейном.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию. «Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», — подчеркнул турецкий лидер.