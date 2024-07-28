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22:15, 28 июля 2024Мир

Эрдоган предупредил о возможности ввода войск в Израиль

Эрдоган: Турция может войти в Израиль, как вошла в Нагорный Карабах и Ливию
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию. Об этом предупредил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал Halk TV.

«Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», — подчеркнул турецкий лидер.

До этого Эрдоган заявил, что Запад должен оказывать давление на Израиль по вопросу сектора Газа, чтобы заставить Иерусалим остановить кровопролитие.

Также политик отметил, что путь к окончательному миру на Ближнем Востоке возможен через решение о двух государствах — признание Палестины в качестве государства Советом безопасности ООН изменит климат в регионе.

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      Юлия Мискевич
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